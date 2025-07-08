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Краснодар накроет аномальная жара на 5−6 градусов выше климатической нормы

В Краснодаре прогнозируют аномальную жару 8 июля.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае установилась аномально жаркая погода. В краевой столице 8 июля ожидается, что температура поднимется на 5−6 градусов выше климатической нормы, сообщает ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, Кубань остается под влиянием антициклона. В связи с этим в регионе характерная для южного лета малооблачная и сухая погода.

«В такой ситуации яркие лучи летнего солнца и ветры южных румбов будут активно повышать температуру, и показания термометров на 5−6 градусов превысят рамки климата», — рассказал Леус.

По прогнозам синоптика, температура воздуха в Краснодаре достигнет +35…+37 градусов. Ожидается восточный ветер со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 9 июля, также ожидается сухая погода. Ночная температура составит +20…+22°, а днем воздух прогреется до +34…+36°.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается экстремально жаркая неделя с температурой до +40 градусов.