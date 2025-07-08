Краснодар накроет аномальная жара на 5−6 градусов выше климатической нормы

В Краснодарском крае установилась аномально жаркая погода. В краевой столице 8 июля ожидается, что температура поднимется на 5−6 градусов выше климатической нормы, сообщает ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, Кубань остается под влиянием антициклона. В связи с этим в регионе характерная для южного лета малооблачная и сухая погода.
«В такой ситуации яркие лучи летнего солнца и ветры южных румбов будут активно повышать температуру, и показания термометров на 5−6 градусов превысят рамки климата», — рассказал Леус.
По прогнозам синоптика, температура воздуха в Краснодаре достигнет +35…+37 градусов. Ожидается восточный ветер со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.
В среду, 9 июля, также ожидается сухая погода. Ночная температура составит +20…+22°, а днем воздух прогреется до +34…+36°.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается экстремально жаркая неделя с температурой до +40 градусов.