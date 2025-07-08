Пулково вернулся к штатной работе

Ранее, с 6 июля в Пулково действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, что привело к задержке более 100 рейсов и отмене 20 из них. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов и полностью сняты только в ночь на 7 июля. Аналогичные меры уже применялись в аэропорту в начале месяца, тогда также фиксировались массовые задержки рейсов.