Овчинский: зону с 12 видами растений создали возле ТЦ в Очаково-Матвеевском

На западе Москвы, в районе Очаково-Матвеевское, возвели торговый центр, возле которого создали зеленое пространство площадью более 2 тыс. кв. метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Комплекс скоро откроет двери для посетителей. Он находится на Очаковском шоссе, дом 3А, рядом со станцией «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро.
«Торговый центр площадью почти 18 тысяч квадратных метров имеет четыре наземных и два подземных этажа, где предусмотрена парковка на 135 автомобилей. Внутреннее пространство включает более 30 помещений для магазинов непродовольственных товаров, а также комфортные зоны для разгрузки и охраны. Посетители могут не только совершать там покупки, но и заниматься спортом, участвовать в культурных мероприятиях и отдыхать на открытых площадках», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Как пояснил Овчинский, отличительной чертой нового комплекса является обширная зеленая зона, занимающая более двух тысяч квадратных метров. В ней высажены около двенадцати видов растений, среди которых можжевельник, боярышник и ива.
Рядом с торговым центром расположена зона уличной торговли, а также выход на самый длинный пешеходный бульвар Москвы, протяженность которого составляет три километра. На территории комплекса созданы удобные автомобильные проезды и тротуары, а также установлены скамейки.
Архитектурный облик комплекса отличается современным дизайном, в котором особое внимание уделено остеклению фасадов и эффектной подсветке в вечернее время. Реализацией проекта занимается компания «ПИК».
В Западном округе строятся также спортивные объекты. Как ранее рассказал Владислав Овчинский, в Раменках инвестор возведет спорткомплекс с футбольным полем общей площадью почти десять тысяч «квадратов». В комплекс также войдут основное здание и административный корпус. В пятиэтажном основном здании будут размещены: универсальный спортзал площадью 730 квадратных метров; зал для соревнований с трибунами и балконом; помещения для игр в нарды, шашки и шахматы; два тренажерных зала; помещения для индивидуальных тренировок; зоны для киберспорта и спортивного программирования.