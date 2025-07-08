Овчинский: зону с 12 видами растений создали возле ТЦ в Очаково-Матвеевском

В Западном округе строятся также спортивные объекты. Как ранее рассказал Владислав Овчинский, в Раменках инвестор возведет спорткомплекс с футбольным полем общей площадью почти десять тысяч «квадратов». В комплекс также войдут основное здание и административный корпус. В пятиэтажном основном здании будут размещены: универсальный спортзал площадью 730 квадратных метров; зал для соревнований с трибунами и балконом; помещения для игр в нарды, шашки и шахматы; два тренажерных зала; помещения для индивидуальных тренировок; зоны для киберспорта и спортивного программирования.