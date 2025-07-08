Умерла Нина Корнилова, дрессировщица и заслуженная артистка России

Умерла Нина Корнилова — легендарная дрессировщица слонов и заслуженная артистка России. О её смерти сообщили в Большом Московском цирке.
Артистка скончалась на 99-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.
«Мастерство дрессуры и артистизм сделали её одной из самых уважаемых фигур в мире циркового искусства, а любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть её выступления», — говорится в сообщении цирка.
Нина Андреевна родилась 25 декабря 1926 года. Её творческий путь начался в Ростовском театре оперетты, где она работала балериной. В сентябре 1943 года её пригласили в цирк — сначала в номер «Ривьера», где она осваивала различные жанры, а уже через год она перешла в знаменитый аттракцион «Слоны и танцовщицы».
Корнилова за годы работы в цирке достигла выдающихся успехов. В 1944 году аттракцион получил Первую премию на Первом смотре новых цирковых номеров. В 2000 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России. А в 2004 году она стала лауреатом Национальной премии «ЦИРКЪ».
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