Умерла Нина Корнилова, дрессировщица и заслуженная артистка России

Нина Андреевна родилась 25 декабря 1926 года. Её творческий путь начался в Ростовском театре оперетты, где она работала балериной. В сентябре 1943 года её пригласили в цирк — сначала в номер «Ривьера», где она осваивала различные жанры, а уже через год она перешла в знаменитый аттракцион «Слоны и танцовщицы».