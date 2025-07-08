Белорусские таможенники изъяли 18 тонн макарон без документов

Свыше 18 тонн макарон пытались нелегально ввезти в Беларусь из России, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Так, гомельскими таможенниками была пресечена незаконная транспортировка макаронных изделий. Груз остановили на белорусско-российском участке границы. В грузовике, которым управлял гражданин Беларуси, перевозилось более 18 тонн макарон. Грузовик ехал из России без товаросопроводительных документов и документов, которые бы подтверждали качество продукции.
Общая стоимость изъятых макаронных изделий превысила 66 тысяч белорусских рублей. В отношении перевозчика начат административный процесс за нарушение порядка транспортировки товаров (13.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Ему грозит штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
Тем временем Минобразования Беларуси сообщило, что некоторые одиннадцатиклассники будут освобождены от ЦЭ.