Белорусские таможенники изъяли 18 тонн макарон без документов

Так, гомельскими таможенниками была пресечена незаконная транспортировка макаронных изделий. Груз остановили на белорусско-российском участке границы. В грузовике, которым управлял гражданин Беларуси, перевозилось более 18 тонн макарон. Грузовик ехал из России без товаросопроводительных документов и документов, которые бы подтверждали качество продукции.