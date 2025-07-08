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Анатолий Гарбузов: Москва и «Элемент» объединяют усилия для развития микроэлектроники

На площадке международной выставки Иннопром-2025 Городское агентство управления инвестициями и Группа компаний «Элемент» подписали соглашение о сотрудничестве.

На площадке международной выставки Иннопром-2025 Городское агентство управления инвестициями и Группа компаний «Элемент» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Микроэлектронная промышленность играет ведущую роль в укреплении технологического суверенитета страны. В Москве работают более 60 компаний, которые изготавливают микросхемы, оптику, RFID-продукцию, смарт-карты и другие изделия», — прокомментировал Анатолий Гарбузов.

Соглашение подписали директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук и президент ГК «Элемент» Илья Иванцов.

Андрей Балук отметил, что сотрудничество с ключевым отраслевым лидером улучшит инвестиционный климат в столичной микроэлектронике, в том числе через офсетные контракты. Российские микроэлектронные компоненты уже задействованы в офсетных и специальных контрактах на поставку лифтового оборудования, а также в производстве защищенных модулей SAM для транспортных платежных систем.

А Илья Иванцов сказал, что совместно с Правительством Москвы компания реализует ряд проектов по обеспечению промышленных предприятий города отечественной микроэлектроникой. Среди ключевых направлений он выделил производство комплектующих для Карачаровского механического завода и защитных модулей для автоматизированной билетной системы метрополитена.