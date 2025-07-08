Анатолий Гарбузов: Москва и «Элемент» объединяют усилия для развития микроэлектроники

Андрей Балук отметил, что сотрудничество с ключевым отраслевым лидером улучшит инвестиционный климат в столичной микроэлектронике, в том числе через офсетные контракты. Российские микроэлектронные компоненты уже задействованы в офсетных и специальных контрактах на поставку лифтового оборудования, а также в производстве защищенных модулей SAM для транспортных платежных систем.