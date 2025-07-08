Аномальная жара накроет европейскую часть России: прогноз погоды на неделю

По его словам, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях температура воздуха поднимется до 40 градусов. Этот показатель превышает многолетние климатические нормы на 4−5 градусов. В то же время для Северо-Западного федерального округа (Карелия, Ленинградская, Новгородская и Псковская области) прогнозируются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду при температуре 20…+22 градуса.