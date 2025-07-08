Ученые зафиксировали сигналы из-подо льда в Антарктиде

В частности, учёные надеялись обнаружить тау-нейтрино — один из трёх известных типов нейтрино, который при столкновении с веществом может порождать каскад вторичных частиц, излучающих радиоволны. Однако обнаруженные сигналы не соответствовали ожидаемой картине. Они приходили из-под поверхности льда под необычным углом, который не позволяет обнаружить нейтрино в детекторе в соответствии с законами стандартной физики. По словам астрофизика Стефани Виссель, ни один известный процесс не может объяснить источник этих волн.