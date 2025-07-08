Ученые зафиксировали сигналы из-подо льда в Антарктиде

Исследователи из Пенсильванского университета зафиксировали в Антарктиде радиосигналы, которые исходят из глубин ледяного покрова. Эти сигналы не могут быть объяснены с точки зрения современной физики. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Review Letters (PRL).
Аномальные волны были обнаружены с помощью антарктической антенны ANITA, которая была создана для изучения космических лучей. Изначально эксперимент был направлен на поиск нейтрино — элементарных частиц, которые почти не взаимодействуют с веществом и могут свободно проходить сквозь всю Землю.
В частности, учёные надеялись обнаружить тау-нейтрино — один из трёх известных типов нейтрино, который при столкновении с веществом может порождать каскад вторичных частиц, излучающих радиоволны. Однако обнаруженные сигналы не соответствовали ожидаемой картине. Они приходили из-под поверхности льда под необычным углом, который не позволяет обнаружить нейтрино в детекторе в соответствии с законами стандартной физики. По словам астрофизика Стефани Виссель, ни один известный процесс не может объяснить источник этих волн.
Среди возможных объяснений учёные рассматривают существование неизвестной элементарной частицы, взаимодействие с тёмной материей или необычные эффекты распространения радиоволн в толще льда.
Для более детального изучения феномена в Антарктиде будет проведён новый эксперимент PUEO, оснащённый усовершенствованными детекторами. Исследователи надеются, что это поможет раскрыть природу таинственных сигналов и, возможно, расширить границы современной физики.
Ранее замороженный комплекс тоннелей был обнаружен специалистами управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США подо льдами в Гренландии.