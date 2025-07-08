Стало известно, когда в Москву придет похолодание

Синоптик, метеоролог Александр Ильин в беседе с 360.ru рассказал, когда в Москве наступит пик жары и когда ожидается похолодание.
Как заметил собеседник издания, по состоянию на текущий момент на юго-востоке от Москвы находится центр антициклона. Эксперт обратил внимание на то, что в циркуляции антициклона из Малой Азии поступает раскаленный воздух, который проходит через кубанские и ростовские степи, Астраханскую область. Ильин указал, что к середине недели показатели температуры в этом регионе достигнут 40 градусов по Цельсию и даже выше.
Начиная со среды, по словам синоптика, циклон, двигаясь к Москве, постепенно снизится на пять градусов, так что температурные значения не достигнут отметки в 40 градусов, но повышение климатической нормы все равно сохранится и составит 7−10 градусов. Эксперт уточнил, что экстремальным считается повышение на 4−5 градусов. Ильин подчеркнул, что столица окажется под воздействием горячего африканского воздуха, что приведет к тропической жаре и высокой влажности.
Синоптик посоветовал не ждать заметного понижения температуры до 16−18 июля. Собеседник издания предупредил о развитии конвективных облаков, которые принесут кратковременные дожди. Специалист добавил, что юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с, достигая 17 м/с во время грозы.
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