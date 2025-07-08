Стало известно, когда в Москву придет похолодание

Как заметил собеседник издания, по состоянию на текущий момент на юго-востоке от Москвы находится центр антициклона. Эксперт обратил внимание на то, что в циркуляции антициклона из Малой Азии поступает раскаленный воздух, который проходит через кубанские и ростовские степи, Астраханскую область. Ильин указал, что к середине недели показатели температуры в этом регионе достигнут 40 градусов по Цельсию и даже выше.