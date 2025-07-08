В Красноярском крае заработали 40 новых дорожных камер

В Красноярском крае специалисты завершили установку, пусконаладочные работы и тестирование еще 40 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и с 8 июля запустили их в работу.
Об этом сообщил заместитель руководителя КРУДОР по информационным технологиям Михаил Буйлов:
«По контракту, заключенному в июле прошлого года, подрядчик должен был установить 80 комплексов. Из них 40 рубежей введены в феврале, и сейчас — еще 40».
10 новых стационарных рубежей контроля находятся в Красноярске, остальные — на краевых дорогах.
Оборудование фиксирует следующие нарушения ПДД: превышение скорости, движение по выделенной полосе, отсутствие включенных фар, выезд на встречную полосу, разворот и поворот в запрещенных местах, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, проезд на красный свет светофора, заезд за стоп-линию, а также случаи, когда водитель не уступает дорогу пешеходу на переходе, не пристегнут ремнем безопасности или использует мобильный телефон во время вождения.
«Установка комплексов выполняется для повышения безопасности дорожного движения и только на участках с высокой аварийностью. Эти камеры помогут нам предотвратить ДТП и снизить аварийность на проблемных участках дорог, — рассказал врио начальника ГАИ по Красноярскому краю Сергей Молявко. — В 2024 году камерами было выявлено более 3 млн нарушений ПДД, за первую половину 2025 года — более 1,5 млн. Важно отметить, что участки, на которых устанавливаются камеры, в течении года перестают быть местами концентрации ДТП. В крае зарегистрировано более 40 таких участков и на сегодняшний день во всех местах концентрации ДТП камеры установлены».
Кроме того, в текущем году будет выполнена передислокация 15 существующих стационарных комплексов на новые участки.
Всего сейчас по Красноярскому краю установлено 247 стационарных комплексов, ежедневно работают еще 71 передвижной и один мобильный комплекс «Паркон». Ознакомиться с картой их размещения и фиксируемыми нарушениями можно на сайте КРУДОРа.