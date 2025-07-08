В Красноярском крае заработали 40 новых дорожных камер

«Установка комплексов выполняется для повышения безопасности дорожного движения и только на участках с высокой аварийностью. Эти камеры помогут нам предотвратить ДТП и снизить аварийность на проблемных участках дорог, — рассказал врио начальника ГАИ по Красноярскому краю Сергей Молявко. — В 2024 году камерами было выявлено более 3 млн нарушений ПДД, за первую половину 2025 года — более 1,5 млн. Важно отметить, что участки, на которых устанавливаются камеры, в течении года перестают быть местами концентрации ДТП. В крае зарегистрировано более 40 таких участков и на сегодняшний день во всех местах концентрации ДТП камеры установлены».