Страдающей от неудачной пластики Рите Дакоте дали один совет

Гришина отмечает, что ставить «диагнозы» по кадрам в Сети бесполезно. Понять, можно ли исправить работу хирурга, можно только на приеме. К слову, если Рита решится все-таки обратиться к тому же врачу, который проводил ей пластику, за «исправление» ошибок оплату он брать не должен. Певица специально ради русского врача прилетала в Россию. Последние годы она живет на Бали и в США.