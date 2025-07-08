«Понимаем, что хочет Адиев»: Фернандо Костанца — о подготовке к новому сезону

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» надеется, что команда хорошо сыграет в предстоящем розыгрыше Премьер-лиги.
В минувшем сезоне «зелено-бело-синие» заняли десятую строчку в РПЛ с 31 очком. Уступили в двух матчах дерби 63-го региона и пропустили вперед «Акрон» с 35 баллами.
26-летний Фернандо Костанца сыграл в 21 матче, забил гол, отдал три голевые, заработал пять желтых и одну красную карточки. Контракт с самарцами рассчитан до лета 2028 года.
«Нужно время, чтобы подготовиться физически и тактически. Сейчас играем в три защитника. Понимаем, что хочет Адиев. Но нам нужно время. Хорошо сыграли со “Спартаком”. Они отличная команда. Думаю, у нас может быть хороший сезон», — заявил бразилец журналисту «Чемпионата» Илье Никульникову.
Ранее волжане отказали отстраненному от футбола Владимиру Писарском в тренировках на базе команды.
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