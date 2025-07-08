Как в Москве отметят День любви, семьи и верности

— Я считаю, что наше правительство поступило мудрейшим образом, учредив этот праздник и обратив внимание на судьбу святых князя Петра и его жены Февронии. Они пример настоящей любви и, что самое главное, верности. Любовь не может существовать без верности. Это те ценности, которые обязательно надо охранять. Святые Петр и Феврония доказали, что никакие трудности не страшны, если быть преданными и верными друг другу. Праздник, посвященный их памяти, напоминает нам об этом. И каждая семья должна следовать их примеру любви и верности.