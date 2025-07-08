Как в Москве отметят День любви, семьи и верности

8 июля в столице отмечают День семьи, любви и верности. Торжества пройдут на 50 площадках. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых интересных мероприятиях, а также о тех, кому посвящен праздник.
В семье Савостьяновых-Журавлевых из района Марьино — шестеро детей. Самые младшие, близнецы Яромир и Роман, родились совсем недавно, в День России.
— Настоящие патриоты появились на свет, — шутит Анастасия Журавлева.
Мать семейства много лет занимается волонтерской деятельностью. И дети — совсем не помеха этому. Анастасия руководит проектом «МногоСпорт» центра помощи «МногоМама». Она проводит бесплатные интересные фитнес-занятия для детей и их родителей.
Также Журавлева работает тренером при фонде «Спорт начинается с детей», где в том числе занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
За свою добровольческую деятельность в 2024 году Анастасия была отмечена в правительстве столицы знаком отличия «Волонтер Москвы».
Волонтерство — первое, что объединило супругов. Они познакомились в добровольческом проекте. Помимо волонтерской деятельности Роман Савостьянов работает в государственном казенном учреждении столицы «Московская безопасность», обеспечивая правопорядок в городе.
Семейным ценностям Савостьяновы-Журавлевы уделяют много внимания. Супруги приобщают детей к волонтерской деятельности, вместе с ними выходят на субботники. Участвуют в военно-патриотических мероприятиях, чтят память героических предков. Вместе регулярно посещают Покровский монастырь, где покоятся мощи святой Матроны Московской. Православная вера занимает важное место в семье Савостьяновых-Журавлевых.
День семьи, любви и верности имеет христианские корни. Он приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии — покровителей супружеских уз.
Впервые праздник отметили на всероссийском уровне в 2008 году. Москва традиционно предлагает широкую программу мероприятий.
На ВДНХ 8 июля пройдет Всероссийский парад семьи. Праздничным шествием пройдут родители и дети, бабушки и дедушки с внуками, братья и сестры. Парад сопроводят выступления артистов и творческих коллективов.
Также на ВДНХ в этот день в центре «Космонавтика и авиация» состоится бесплатная экскурсия «Любовь во Вселенной». На ней посетителям в том числе расскажут о первой свадьбе на орбите.
А в Музее космонавтики 8 июля пройдет мастер-класс «МКС: моя космическая семья». Участники мероприятия создадут портреты членов своей семьи и друзей в образе межгалактических туристов.
Праздник — отличный повод пересмотреть тематические хиты кинематографа. В «Доме Гоголя» бесплатно покажут фильм «Ромео и Джульетта» режиссера Ренато Кастеллани. В парке «Зарядье» можно будет посмотреть мелодраму Владимира Меньшова «Любовь и голуби». А еще в честь праздника в кинотеатрах сети «Москино» бесплатно покажут мультфильм Юрия Кулакова «Сказ о Петре и Февронии».
В музее-заповеднике «Коломенское», любимом месте прогулок многих московских семей с детьми, 8 июля будет работать арт-лаборатория. На пленэрах всем желающим предложат изобразить виды парка на холсте или бумаге. Участников познакомят с разными техниками и школами живописи.
Столица также предоставит москвичам и гостям города возможность поздравить своих родственников из других регионов. На стойках «Живое общение» десяти станций метро Почта России уже разместила почтовые ящики. На месте все желающие могут бесплатно взять красочные открытки, подписать их и отправить родным в любую точку нашей страны.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Светлана Майхровская, координатор Объединения многодетных семей города Москвы по ТиНАО:
— Я считаю, что наше правительство поступило мудрейшим образом, учредив этот праздник и обратив внимание на судьбу святых князя Петра и его жены Февронии. Они пример настоящей любви и, что самое главное, верности. Любовь не может существовать без верности. Это те ценности, которые обязательно надо охранять. Святые Петр и Феврония доказали, что никакие трудности не страшны, если быть преданными и верными друг другу. Праздник, посвященный их памяти, напоминает нам об этом. И каждая семья должна следовать их примеру любви и верности.