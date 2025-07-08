Как пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию — пошаговое руководство

Невыплата зарплаты. Работодатель обязан выплачивать зарплату минимум дважды в месяц и присылать расчётный листок. Работа без оформления трудового договора. В таком случае сотрудник не может рассчитывать на социальные гарантии, например на оплачиваемый отпуск и отчисления в Пенсионный фонд. Неправомерное увольнение. Если увольнение произведено с нарушением трудового законодательства, инспекция может обязать работодателя восстановить сотрудника на работе и выплатить компенсацию за вынужденный прогул. Переработки и выполнение трудовых обязанностей в нерабочее время. Работа в ночные часы, выходные или праздники должна быть оплачена по повышенной ставке. Понуждение к увольнению. Работодатель не имеет права заставлять сотрудника писать заявление об увольнении по собственному желанию.