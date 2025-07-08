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Художники во Владивостоке создали новые муралы с символами города

Жители района положительно отреагировали на появление новых арт-объектов.

Источник: администрация Владивостока

На фасадах домов на Второй Речке во Владивостоке появились новые муралы с изображениями известных символов города. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, работы выполнили художники из творческого объединения Temula.

На стенах домов по адресам Русская, 84 и 86 теперь можно увидеть изображения парня, смотрящего на Токаревский маяк, и девушки, любующейся солнцем на фоне вантового моста. Художник Сергей Мотофанов рассказал, что процесс создания занял около двух недель: сначала удалили старое покрытие, затем подготовили стены к покраске и нанесли фасадную и аэрозольную краску.

По словам автора, муралы отражают атмосферу Владивостока и его знаковые места. Большая часть работ проходила в жаркую погоду, что усложняло задачу художников. Жители района уже положительно оценили новые арт-объекты — многие останавливаются, чтобы рассмотреть и сфотографировать росписи.

Проект реализован при поддержке группы компаний «Славда» и администрации города.