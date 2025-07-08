Художники во Владивостоке создали новые муралы с символами города

На стенах домов по адресам Русская, 84 и 86 теперь можно увидеть изображения парня, смотрящего на Токаревский маяк, и девушки, любующейся солнцем на фоне вантового моста. Художник Сергей Мотофанов рассказал, что процесс создания занял около двух недель: сначала удалили старое покрытие, затем подготовили стены к покраске и нанесли фасадную и аэрозольную краску.