Художники во Владивостоке создали новые муралы с символами города

На фасадах домов на Второй Речке во Владивостоке появились новые муралы с изображениями известных символов города. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, работы выполнили художники из творческого объединения Temula.
На стенах домов по адресам Русская, 84 и 86 теперь можно увидеть изображения парня, смотрящего на Токаревский маяк, и девушки, любующейся солнцем на фоне вантового моста. Художник Сергей Мотофанов рассказал, что процесс создания занял около двух недель: сначала удалили старое покрытие, затем подготовили стены к покраске и нанесли фасадную и аэрозольную краску.
По словам автора, муралы отражают атмосферу Владивостока и его знаковые места. Большая часть работ проходила в жаркую погоду, что усложняло задачу художников. Жители района уже положительно оценили новые арт-объекты — многие останавливаются, чтобы рассмотреть и сфотографировать росписи.
Проект реализован при поддержке группы компаний «Славда» и администрации города.