Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске выставлен на аукцион участок под строительство заправки на улице Мельничной

Победитель получит землю в аренду на 2,5 года.

Источник: Комсомольская правда

В Старом Кировске администрация Омска объявила аукцион на право аренды земельного участка, предназначенного для размещения автозаправочной станции. Участок расположен на улице Мельничной, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии города.

Согласно условиям аукциона, победитель получит землю в аренду на 2,5 года. Начальная стоимость годовой аренды составляет 784 600 рублей. Заявки на участие принимаются до 17 июля, а имя победителя станет известно 22 июля.

Участок имеет вид разрешенного использования, который предусматривает строительство заправки для транспортных средств. Аукцион направлен на развитие инфраструктуры района и обеспечение жителей удобствами при передвижении.

Заинтересованные стороны могут ознакомиться с документацией на официальном сайте администрации Омска. Ранее мы писали, что на Левом берегу омичи дышали сероводородом.