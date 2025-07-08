В Омске выставлен на аукцион участок под строительство заправки на улице Мельничной

В Старом Кировске администрация Омска объявила аукцион на право аренды земельного участка, предназначенного для размещения автозаправочной станции. Участок расположен на улице Мельничной, сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии города.
Согласно условиям аукциона, победитель получит землю в аренду на 2,5 года. Начальная стоимость годовой аренды составляет 784 600 рублей. Заявки на участие принимаются до 17 июля, а имя победителя станет известно 22 июля.
Участок имеет вид разрешенного использования, который предусматривает строительство заправки для транспортных средств. Аукцион направлен на развитие инфраструктуры района и обеспечение жителей удобствами при передвижении.
Заинтересованные стороны могут ознакомиться с документацией на официальном сайте администрации Омска. Ранее мы писали, что на Левом берегу омичи дышали сероводородом.