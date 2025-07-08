Вооруженного мужчину застрелили после перестрелки с полицией на границе Техаса

По данным властей, стрелком оказался Райан Луис Москеда. Представитель полиции Уэслако Эриберто Каравео сообщил, что за несколько часов до нападения его отец был остановлен правоохранителями за нарушение правил дорожного движения. Он сказал полицейским, что ищет своего сына, у которого были проблемы с психикой и который хранил оружие в своей машине.