Вооруженного мужчину застрелили после перестрелки с полицией на границе Техаса

Мужчина с автоматом Калашникова выпустил десятки пуль по сотрудникам пограничной службы США в Техасе, ранив одного полицейского, после чего правоохранители застрелили его.
Как сообщается, мужчина стрелял в правоохранителей, выходивших из здания, расположенного недалеко от границы между США и Мексикой. Начальник полиции Макаллена Виктор Родригес заявил, что помимо винтовки у нападавшего был «тактический жилет».
По данным властей, стрелком оказался Райан Луис Москеда. Представитель полиции Уэслако Эриберто Каравео сообщил, что за несколько часов до нападения его отец был остановлен правоохранителями за нарушение правил дорожного движения. Он сказал полицейским, что ищет своего сына, у которого были проблемы с психикой и который хранил оружие в своей машине.
После того как Москеда был убит, сотрудники полиции обнаружили в его машине другое оружие, а также боеприпасы и рюкзаки.
«В его рюкзаке еще много, очень много патронов», — добавил Родригес.
The Guardian отмечает, что атака в Техасе произошла в тот момент, когда Белый дом наращивает темпы депортаций, которые собираются максимально ускорить благодаря масштабному законопроекту о расходах, принятому на прошлой неделе.
Незадолго до этого три человека погибли и 10 получили ранения в результате стрельбы в одном из районов Южной Филадельфии.