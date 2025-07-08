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Треть жителей Самары увлекаются коллекционированием монет, книг и фигурок

По данным опроса сервиса SuperJob, 30% жителей Самары считают себя коллекционерами.

По данным опроса сервиса SuperJob, 30% жителей Самары считают себя коллекционерами. Среди них больше мужчин, молодежи до 35 лет и тех, кто зарабатывает свыше 100 тысяч рублей в месяц.

Самыми популярными объектами коллекционирования остаются монеты и банкноты — ими увлекаются 3 из 10 респондентов. Далее идут фигурки и статуэтки (9%), книги и игрушки (по 6%). Филателисты составляют 5%, столько же людей собирают «коллекции знаний и опыта».

Меньше всего горожане собирают музыкальные записи, значки, парфюмерию и одежду (2−3%). Женщины чаще выбирают книги и статуэтки, мужчины — марки и игрушки.

А также почти 14% жителей города планируют отметить День семьи, любви и верности, который празднуется сегодня, 8 июля.

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