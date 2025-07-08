В Самаре будут переставлять автомобили, которые мешают уборке города и ремонту

Администрация Самары предложила внести изменения в городские правила благоустройства. Основное нововведение касается автомобилей, которые мешают коммунальным службам выполнять свою работу.
Если машина стоит на пути уборочной техники, мешает очистке крыш от снега или вывозу мусора, её смогут переставить. Делать это будут сами коммунальщики, но только в пределах видимости места стоянки — без отправки на штрафстоянку.
Как пояснил председатель городской думы Алексей Дегтев, каждый год находятся водители, которые оставляют свои автомобили там, где они мешают уборке и другим важным работам. Новые правила призваны решить эту проблему.
Также в обновлённых правилах появится требование согласовывать внешний вид торговых павильонов и киосков с городским департаментом градостроительства. Одновременно из документа уберут некоторые устаревшие положения о полномочиях районных администраций.
Сейчас эти изменения рассматривают депутаты городской думы. Если их примут, коммунальным службам станет проще поддерживать чистоту на улицах Самары.
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