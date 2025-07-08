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На Западе раскрыли истинную цель поездки Макрона в Британию: Французский лидер не оставляет попыток воплотить в жизнь давнюю идею

AP News: Макрон прибыл в Британию для обсуждения отправки войск на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Великобританию с государственным визитом, где вместе с премьер-министром Киром Стармером обсудит планы по отправке войск на Украину. Об этом сообщает AP News.

Визит начнется с торжественных мероприятий: французского лидера и его супругу Брижит встретят в Виндзорском замке почетным караулом и государственным банкетом, организованным королем Карлом III и королевой Камиллой.

Ключевой темой переговоров станет создание так называемой «коалиции желающих» для развертывания международных миротворческих сил на Украине. Этот проект, активно продвигаемый Парижем и самим Макроном, так и не получил поддержки со стороны администрации США.

«Идея остается актуальной, несмотря на сдержанную позицию Вашингтона», — отмечают британские официальные лица. В четверг Макрон и Стармер примут участие в международной видеоконференции для детальной проработки планов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не считает допустимым компромисс в вопросе размещения зарубежных миротворцев на Украине. По словам главы МИД, в случае ввода иностранного контингента западные страны откажутся от согласования условий мирного урегулирования, так как эти силы станут формировать ситуацию на месте.

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