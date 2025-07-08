На Западе раскрыли истинную цель поездки Макрона в Британию: Французский лидер не оставляет попыток воплотить в жизнь давнюю идею

Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Великобританию с государственным визитом, где вместе с премьер-министром Киром Стармером обсудит планы по отправке войск на Украину. Об этом сообщает AP News.
Визит начнется с торжественных мероприятий: французского лидера и его супругу Брижит встретят в Виндзорском замке почетным караулом и государственным банкетом, организованным королем Карлом III и королевой Камиллой.
Ключевой темой переговоров станет создание так называемой «коалиции желающих» для развертывания международных миротворческих сил на Украине. Этот проект, активно продвигаемый Парижем и самим Макроном, так и не получил поддержки со стороны администрации США.
«Идея остается актуальной, несмотря на сдержанную позицию Вашингтона», — отмечают британские официальные лица. В четверг Макрон и Стармер примут участие в международной видеоконференции для детальной проработки планов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не считает допустимым компромисс в вопросе размещения зарубежных миротворцев на Украине. По словам главы МИД, в случае ввода иностранного контингента западные страны откажутся от согласования условий мирного урегулирования, так как эти силы станут формировать ситуацию на месте.