Обстановка накаляется: в некоторых районах Беларуси запрещено посещать леса

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Запреты на посещение лесов действуют в семи районах Беларуси, следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства республики.
Почти вся карта Минлесхоза окрашена в желтый цвет. Это значит, что действуют ограничения на посещение лесных массивов.
А в семи районах страны в лес ходить запрещено: в Гродненском, Пружанском, Кобринском, Дрогичинском, Жабинковском, Брестском и Малоритском.
Ограничения и запреты
При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов.
Нарушителям грозит штраф в размере до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение повлекло серьезный пожар — например, была уничтожена или повреждена часть леса, то штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).
Синоптики предупредили
Во вторник днем в Беларуси ожидается жаркая погода. Максимальная температура воздуха днем составит от +24°С до +29°С, а по юго-востоку республики воздух прогреется от +30°С до +32°С.
Прогнозируется, что в восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.