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News.com: США возобновили поставки оружия Киеву после провала ВСУ на линии фронта

8 июля в Пентагоне сообщили о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения со стороны США. С чем связано такое решение, объяснили в австралийском издании News.com.

8 июля в Пентагоне сообщили о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения со стороны США. С чем связано такое решение, объяснили в австралийском издании News.com.

В материале отметили, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за успехов Вооруженных сил России (ВС РФ) в Днепропетровской области.

— Обещание президента США отправить больше оружия в Украину прозвучало после того, как в понедельник Москва заявила, что ее войска освободили первое село в центральной Днепропетровской области Украины после продвижения к ней в течение нескольких месяцев, — уточнили там.

Пересечение границы региона российские военные поставили себе главной целью. Дальнейшее продвижение бойцов ВС РФ может привести к проблемам для Киева в логистической и экономической сферах.

— Нам придется отправить больше оружия, в первую очередь оборонительного, — цитируют слова американского лидера Дональда Трампа в газете.

Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, составляет 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов, потом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда долларов и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.

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