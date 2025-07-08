Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Уфе.

На втором месте — должность управляющего торгового центра, которому также обещают от 100 тыс. рублей, на третьей строчке — мастер кузовного ремонта в автосервисе с зарплатой от 95 до 150 тыс. рублей, на четвертой позиции — вакансия водителя на личном автомобиле с опытом от трех лет (ему готовы платить от 90 тыс. руб. и компенсировать бензин), а замыкает топ-менеджер по продажам в компании по производству металлочерепицы, кровель и фасадов с зарплатой от 90 тыс. рублей.