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Крупнейший порт в Европе готовится к войне с Россией: что происходит

FT: Порт Роттердам в Европе начал подготовку к войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Считающийся крупнейшим в Европе порт Роттердам начал подготовку к потенциальной войне с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, на данный момент порт осуществляет целый ряд действий. В частности, резервирует места для судов, способных перевозить военные грузы. Параллельно рассчитывается, куда оружие будет перенаправлено в случае начала полноценного военного конфликта.

«Если бы пришлось отправлять большие объемы военных грузов, мы бы обратились в Антверпен или другие порты, чтобы взять на себя часть мощностей, и наоборот. Мы все меньше и меньше видим друг друга как конкурентов», — сказал Будевейн Симонс, генеральный директор Управления порта Роттердама.

Подчеркивается, что все происходит в рамках перевооружения ЕС. Таким образом Евросоюз пытается стать независимым от США в области обороны.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Более того, президент даже называл подобные предположения бредом. Он подчеркивал, что так лидеры Запада пытаются запугать собственное население. Поэтому подобное — не более, чем пропаганда якобы «угрозы» со стороны России.

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