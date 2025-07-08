Крупнейший порт в Европе готовится к войне с Россией: что происходит

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Более того, президент даже называл подобные предположения бредом. Он подчеркивал, что так лидеры Запада пытаются запугать собственное население. Поэтому подобное — не более, чем пропаганда якобы «угрозы» со стороны России.