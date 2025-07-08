Восемь задержанных рейсов осталось в Пулково 8 июля

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что застрявших там путешественников возмутили платные курилки, а некоторые из них выразили свое недовольство сотрудникам охраны. Однако Пулково урегулировал ситуацию — для всех желающий, которые имели посадочные билеты, организовали проход из чистой зоны в общую, а также на улицу, где покурить можно было бесплатно. Чуть позже стало известно, что доступ в курилку сделали бесплатным.