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Боец ВС РФ закрыл собой от дрона ВСУ мужчину при эвакуации из Богатыря

Боец ВС РФ закрыл собой мирного жителя, которого ВСУ пытались убить дроном во время эвакуации из Богатыря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Гусь».

Боец ВС РФ закрыл собой мирного жителя, которого ВСУ пытались убить дроном во время эвакуации из Богатыря в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Гусь».

— Последний раз группу когда выводили, было такое, что ударил дрон, наш боец закрыл собой гражданского. Наш человек сильно пострадал от этого, у него множественные осколки, — рассказал мужчина.

По его словам, у мирного жителя также есть незначительные ранения, однако госпитализация ему не понадобилась, передает ТАСС.

Стало известно, что военные ВСУ называли мирных жителей города Дзержинска в ДНР «смертниками» и угрожали испытать на них новое оружие. Уточняется, что эти события происходили до подхода ВС РФ к Дзержинску.

4 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили Предтечино в Донецкой Народной Республике. В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам в Киеве.