Некоторых 11-классников освободят от централизованного экзамена

В этом году абсолютные результаты по ЦЭ и ЦТ продемонстрировали 2198 человек. Из них 1454 — на ЦЭ, 968 — на ЦТ. Максимум по трем предметам показал один абитуриент, по двум — 13. Отстранили от экзаменов за нарушения — 18 человек.