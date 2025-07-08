Некоторых 11-классников освободят от централизованного экзамена

Сейчас такую возможность имеют только девятиклассники — при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии (ВКК). С 1 сентября эта норма распространится и на одиннадцатиклассников, даже если они не обучаются на дому.
Основанием для освобождения станет заключение ВКК. Перечень заболеваний, которые могут стать причиной для недопуска к экзаменам, определит Минздрав.
Тем, кто получит освобождение от сдачи ЦЭ или ЦТ, выставят годовую отметку по предмету. Поступать в вузы они смогут, но с ограничениями: зачисление возможно либо на специальности, допускающие внутренние испытания, либо на востребованные направления — при условии высокой успеваемости.
Вступительная кампания-2025
В этом году абсолютные результаты по ЦЭ и ЦТ продемонстрировали 2198 человек. Из них 1454 — на ЦЭ, 968 — на ЦТ. Максимум по трем предметам показал один абитуриент, по двум — 13. Отстранили от экзаменов за нарушения — 18 человек.
Вузы начнут прием документов от абитуриентов на общих основаниях с 12 июля. По 17 июля — на бюджет, по 1 августа — на платную форму обучения. Планируется зачисление 48,2 тысяч первокурсников, из них 31,8 тысяч — на бюджет.