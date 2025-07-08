Роскосмос показал снимки памятников Петру и Февронии из космоса

Корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки ко Дню семьи, любви и верности, на которых запечатлены памятники Петру и Февронии в Рязанской и Владимирской областях. Соответствующие кадры разместили в Telegram-канале госкорпорации.
«В День святых Петра и Февронии показываем, как выглядят памятники неземной любви из космоса. Точки съемки выбраны не случайно: Петр родом из Мурома, а Феврония — из Рязанской области. С Днем семьи, любви и верности!» — говорится в публикации.
В прошлом месяце сообщалось, что на 68-й сессии Комитета ООН по космосу в Вене «Роскосмос» показал серию спутниковых снимков, на которых представлены ключевые места сражений во Второй мировой войне.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше