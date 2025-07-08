Построена геологическая 3D-модель перспективной залежи нефти ЯНАО

Сугмутское нефтяное месторождение расположено в 95 км северо-восточнее Ноябрьска, на юге ЯНАО. В процессе исследований было установлено, что примерно 25−30% скважин проекта располагаются в зоне риска (низкопродуктивных коллекторов и водонефтяной зоне залежи). В итоге из намеченных к бурению 195 эксплуатационных скважин было отменено бурение 43. Также было дополнительно подготовлено обоснование к отмене бурения еще 32 скважин.