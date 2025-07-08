Построена геологическая 3D-модель перспективной залежи нефти ЯНАО

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Трехмерную геологическую модель перспективной залежи нефти, находящейся в Ямало-Ненецком автономном округе, построили исследователи в Тюмени. Это позволило скорректировать схему бурения скважин на месторождении, сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.
«В центре внимания исследователей оказалось Сугмутское месторождение, которое находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Выполнив комплексную интерпретацию данных сейсморазведки 3D с учетом результатов эксплуатационного бурения, специалисты построили цифровую трехмерную геологическую модель залежи нефти. На основе этой модели была скорректирована схема бурения скважин на месторождении. В комплексе такая работа была выполнена впервые», — сообщили в пресс-службе.
Сугмутское нефтяное месторождение расположено в 95 км северо-восточнее Ноябрьска, на юге ЯНАО. В процессе исследований было установлено, что примерно 25−30% скважин проекта располагаются в зоне риска (низкопродуктивных коллекторов и водонефтяной зоне залежи). В итоге из намеченных к бурению 195 эксплуатационных скважин было отменено бурение 43. Также было дополнительно подготовлено обоснование к отмене бурения еще 32 скважин.
Ученые также учли минимальный объем добычи нефти, при котором эксплуатация скважины экономически выгодна, так называемый рентабельный дебит. Для исследуемой залежи он составил 9 тонн в сутки. «Используя карту прогнозных эффективных толщин коллектора данной залежи, авторы модели предложили действенный способ интенсификации притоков пласта — бурение горизонтальных или полого-наклонных скважин. Этот подход оказался верным, что подтвердил успешный эксперимент на месторождении», — отметили в институте.
В работе приняли участие сотрудники Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Тюменского индустриального университета, ООО «Ингеосервис» и ООО «Западно-Сибирский Геологический Центр (ЗапСибГЦ)».