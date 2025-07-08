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В Самаре готовы 222 метра второго тоннеля новой станции метро «Театральная»

По данным компании «Мосметрострой», на текущий момент готово 222 метра правого тоннеля между станциями «Алабинская» и «Театральная».

По данным компании «Мосметрострой», на текущий момент готово 222 метра правого тоннеля между станциями «Алабинская» и «Театральная». Общая длина оставшегося участка составляет 1366 метров.

Строительные работы ведутся с плановой скоростью около 280 метров в месяц. Завершение прокладки тоннеля ожидается в декабре 2025 года.

Станция «Театральная» станет 11-й станцией первой линии самарского метрополитена. После ввода в эксплуатацию время в пути из отдалённых районов до центра города сократится до 20 минут.

Строительство левого тоннеля было завершено в декабре 2024 года. После этого планировался оперативный переход к прокладке правого тоннеля, ведущего от улицы Полевой к станции «Театральная».

Однако в феврале-марте 2025 года работы неожиданно приостановились. Ситуация осложнилась возможностью вывоза оборудования в Москву из-за отсутствия продления контракта. Данный вопрос был взят на контроль специалистами Министерства строительства Российской Федерации.

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