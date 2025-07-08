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Редкий трубкозуб родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Необычный малыш появился на свет в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

Источник: зоопарк "Лимпопо"

О пополнении стало известно из социальных сетей зоопарка. «Лимпопо» стал вторым зоопарком в России, где появился детеныш трубкозуба. Животное родилось недавно, но внешне уже напоминает взрослые особи. У выросшего трубкозуба большие уши, как у зайца или ослика, длинный мощный хвост, как у кенгуру, и поросячий пятачок вместо носа. Некоторые нижегородцы отметили, что малыш похож на лысого кролика. Трубкозубы ведут преимущественно ночной образ жизни.

Ранее сообщалось, что три козленка родились в контактной части зоопарка.