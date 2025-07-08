Редкий трубкозуб родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

О пополнении стало известно из социальных сетей зоопарка. «Лимпопо» стал вторым зоопарком в России, где появился детеныш трубкозуба. Животное родилось недавно, но внешне уже напоминает взрослые особи. У выросшего трубкозуба большие уши, как у зайца или ослика, длинный мощный хвост, как у кенгуру, и поросячий пятачок вместо носа. Некоторые нижегородцы отметили, что малыш похож на лысого кролика. Трубкозубы ведут преимущественно ночной образ жизни.