МВД: в мессенджерах мошенники используют старую схему с новыми деталями

Мошенники в России активно применяют старую схему, дополненную новыми деталями, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве уточнили, что аферисты создают поддельные аккаунты в мессенджерах WhatsApp* и Telegram, выдавая себя за представителей органов власти различных уровней. Они рассылают среди пользователей сообщения, иногда используя поддельный медиаконтент, созданный нейросетью, или имитируя короткий видеозвонок.
При этом злоумышленники объясняют «плохим качеством связи» несовершенство фальшивых изображений и роликов. После мошенники запугивают граждан якобы «скорым важным разговором с правоохранительными органами» и оказывают на жертв психологическое давление, чтобы принудить их перевести деньги на счета, открытые аферистами.
Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о том, что пользователи Telegram всё чаще становятся жертвами злоумышленников, применяющих изощрённые схемы обмана. Парламентарий уточнил, что преступники начали воровать аккаунты людей через фейковые страницы входа в этот мессенджер.
* принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.