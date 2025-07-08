МВД: в мессенджерах мошенники используют старую схему с новыми деталями

При этом злоумышленники объясняют «плохим качеством связи» несовершенство фальшивых изображений и роликов. После мошенники запугивают граждан якобы «скорым важным разговором с правоохранительными органами» и оказывают на жертв психологическое давление, чтобы принудить их перевести деньги на счета, открытые аферистами.