FT: ЕС срочно ищет способ закрыть дефицит бюджета Украины на следующий год

«Растёт обеспокоенность по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны … вынуждены пересматривать свои расходы и понимать, что, как бы они ни пытались это сделать, финансовая дыра никуда не денется», — отметил чиновник ЕС, участвующий в переговорах с Киевом.