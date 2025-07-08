FT: ЕС срочно ищет способ закрыть дефицит бюджета Украины на следующий год

ЕС срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в размере до 19 млрд долларов в следующем году, тогда как Киев столкнулся с сокращением поддержки со стороны США. Об этом пишет Financial Times.
Как передает издание со ссылкой на источники, Европейская комиссия сейчас обсуждает несколько вариантов поддержки Украины, среди которых предоставление военной поддержки в виде внебюджетных грантов, авансирование кредитов из существующей программы поддержки на сумму 50 млрд долларов по линии «Большой семерки» (G7) и дальнейшее использование замороженных российских активов.
Согласно прогнозам, дефицит бюджета Украины в 2026 году еще не смогут покрыть за счет внешнего финансирования.
«Растёт обеспокоенность по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны … вынуждены пересматривать свои расходы и понимать, что, как бы они ни пытались это сделать, финансовая дыра никуда не денется», — отметил чиновник ЕС, участвующий в переговорах с Киевом.
Авторы статьи отмечают, что без прекращения огня в 2026 году Киев ожидает дефицита в размере не менее 8 млрд долларов, даже если часть обещанных сумм будет выделена партнерами, включая ЕС, Японию и США. Если этого не произойдет, дефицит может достичь 19 млрд долларов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ситуация с дефицитом бюджета на Украине является критической. По его словам, «дыра» в государственной казне достигла 500 млрд гривен (12,3 млрд долларов). Из-за такого острого дефицита бюджета правительство рассматривает возможность повышения налоговых ставок.