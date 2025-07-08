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В Новороссийске проведут учения со стрельбами 8 июля

В Новороссийске запретят плавание маломерных судов и плавсредств во время учений.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске проведут учения со стрельбами 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Тренировочные мероприятия проведут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в мэрии Новороссийска.

Во время учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, которые не подлежат госрегистрации, прогулочных, спортивных парусных судов, надувных плавсредств и плавсредств для занятий спортом на воде.

Запрещены любые виды подводных работ, включая водолазные спуски.

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