В Новороссийске проведут учения со стрельбами 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Тренировочные мероприятия проведут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.
«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в мэрии Новороссийска.
Во время учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, которые не подлежат госрегистрации, прогулочных, спортивных парусных судов, надувных плавсредств и плавсредств для занятий спортом на воде.
Запрещены любые виды подводных работ, включая водолазные спуски.