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Иркутская область на 91% выполнила план по экспорту сельскохозпродукции

Экспорт рапса и зернобобовых увеличился более чем в десять раз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область показывает хорошие результаты в экспорте сельскохозяйственной продукции. В первом полугодии 2025 года регион поставил за границу продукции 44,8 миллиона долларов, что составляет 91% от плана. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.

— Практически все основные категории товаров показали положительную динамику. Пока лидируют рапс и зернобобовые, их экспорт увеличился более чем в десять раз, — пояснила заместитель министра сельского хозяйства Приангарья Анна Турушева.

С начала года местную агропромышленную продукцию отправили в 18 стран мира. Крупнейшим импортером традиционно остаются Китай, Монголия и Казахстан.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье за сутки потушили семь лесных пожаров.