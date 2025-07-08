Иркутская область на 91% выполнила план по экспорту сельскохозпродукции

Иркутская область показывает хорошие результаты в экспорте сельскохозяйственной продукции. В первом полугодии 2025 года регион поставил за границу продукции 44,8 миллиона долларов, что составляет 91% от плана. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.
— Практически все основные категории товаров показали положительную динамику. Пока лидируют рапс и зернобобовые, их экспорт увеличился более чем в десять раз, — пояснила заместитель министра сельского хозяйства Приангарья Анна Турушева.
С начала года местную агропромышленную продукцию отправили в 18 стран мира. Крупнейшим импортером традиционно остаются Китай, Монголия и Казахстан.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье за сутки потушили семь лесных пожаров.