Минтруда назвало сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, как белорусским родителям получить материальную помощь, чтобы собрать детей к школе.
В Минтруда сообщили, что материальную помощь к школе в Беларуси получат многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, независимо от дохода. Размер матпомощи для подготовки детей к школе составит 30% бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Сумма будет определяться на 1 августа 2025-го.
Чтобы получить матпомощь, родителям необходимо обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации одного из родителей в Минске. А в отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы ребенка.
Кроме того, государственную адресную социальную помощь, чтобы собрать ребенка к школе, также предоставят малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Размер этих выплат будут определять районные комиссии индивидуально для каждого случая, оценивая доход семьи и конкретную жизненную ситуацию. Для этого необходимо обратиться в службу «одно окно» местного исполкома или орган по труду, занятости и соцзащите по регистрации одного из родителей.
— Материальная помощь к школе переводится на базовый счет, — подчеркнули в Минтруда.
Еще в Беларуси материальную помощь могут получить по месту работы работники, воспитывающие детей-школьников. Помощь по месту работы родителей может быть прописана в коллективном договоре или локальных актах нанимателей.
В Минтруда также напомнили о благотворительной помощи. Так как в Беларуси в июле-августе по всей стране проходят акции территориальных центров соцзащиты, фондов и общественных объединений.
Тем временем Минобразования Беларуси сообщило, что некоторые одиннадцатиклассники будут освобождены от ЦЭ.
Ранее Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.