Минтруда назвало сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси

Кроме того, государственную адресную социальную помощь, чтобы собрать ребенка к школе, также предоставят малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Размер этих выплат будут определять районные комиссии индивидуально для каждого случая, оценивая доход семьи и конкретную жизненную ситуацию. Для этого необходимо обратиться в службу «одно окно» местного исполкома или орган по труду, занятости и соцзащите по регистрации одного из родителей.