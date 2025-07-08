Развитие IT-технологий требует увеличения количества центров обработки данных

Гендиректор «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер рассказал о дефиците ЦОДов на «Иннопроме».
Стремительный рост цифровых сервисов, а также развитие искусственного интеллекта требует развития в стране базовой инфраструктуры, в том числе увеличения количества центров обработки данных (ЦОД), дефицит которых уже сейчас ощущается в России. Об этом в ходе сессии по развитию отрасли ЦОД в условиях импортозамещения на «Иннопроме» в «Екатеринбург-ЭКСПО» рассказал гендиректор «Свободные Технологии Инжиниринг» (создатели дата центров) Евгений Вирцер, сообщает корреспондент URA.RU.
«В 2017 году в стране стал ощущаться дефицит на рынке. Спрос на IT-стойки, введенные в эксплуатацию, стал явно выше, чем их наличие. И с каждым годом этот разрыв увеличивается», — объяснил Вирцер.
ЦОД — это высокотехнологичный и капиталоемкий инфраструктурный проект. И стоимость его строительства за последние два года выросла больше, чем в полтора раза, и снижаться не будет. При этом ЦОДы нужны в большом количестве во всех регионах страны.
«Поэтому для нашей отрасли, конечно, в первую очередь, основная мера поддержки — это найти возможности каким-то образом субсидировать [кредитную ставку]. Пусть это будет как премия за применение отечественного оборудования по максимуму в проектах, тем более, что уже большое количество российских производителей вполне конкурентноспоспособны по сравнение с китайскими и европейскими коллегами», — добавил Вирцер.
В ходе дискуссии заместитель министра цифрового развития и средств массовой информации РФ Андрей Заренин отметил необходимость вообще определиться с понятием «центров обработки данных». Так как его пока нет на законодательном уровне. Но работа в этом направлении активно ведется. И разработка правовых актов о мерах поддержки отрасли ЦОД это уже следующий шаг.
Гендиректор «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер рассказал о дефиците ЦОДов на «Иннопроме» Размик Закарян @ URA.RUГендиректор «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер рассказал о дефиците ЦОДов на «Иннопроме» Размик Закарян @ URA.RUГендиректор «Свободные Технологии Инжиниринг» Евгений Вирцер рассказал о дефиците ЦОДов на «Иннопроме» Размик Закарян @ URA.RU.