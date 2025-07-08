МВД предупредило о схеме мошенничества посредством мессенджеров

Мошенники стали создавать поддельные аккаунты и писать пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в России), представляясь руководителями российских регионов, местных самоуправлений, представителями региональных законодательных и исполнительных органов власти, рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.