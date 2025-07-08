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МВД предупредило о схеме мошенничества посредством мессенджеров

Мошенники стали создавать поддельные аккаунты и писать пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в России), представляясь руководителями российских регионов, местных самоуправлений, представителями региональных законодательных и исполнительных органов власти, рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенники стали создавать поддельные аккаунты и писать пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в России), представляясь руководителями российских регионов, местных самоуправлений, представителями региональных законодательных и исполнительных органов власти, рассказало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты могут имитировать короткий звонок, применяя дипфейк-технологии для копирования внешнего вида чиновников и ссылаясь на низкое качество связи, объясняя несовершенство изображения.

Мошенники пытаются заставить интернет-пользователей перечислить им средства под предлогом проверки секретности и обнаруженных фактов финансирования незаконных организаций.

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*Принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской и запрещенной в России.

**Организация признана экстремистской и запрещена в России.