Россияне назвали, сколько они реально хотят получать в месяц

Рост зарплатных ожиданий россиян эксперты связывают с инфляцией.
Россияне сегодня рассчитывают на заметно более высокие зарплаты, чем получают в среднем по стране. Такие данные приводит исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Согласно опросу, с которым ознакомились «Ведомости», среди граждан, ищущих работу: средний желаемый уровень дохода составляет 146 000 рублей в месяц, а медианное значение — 110 000 рублей. Это почти в полтора раза превышает официальные средние зарплаты, которые, по данным Росстата за апрель 2025 года, составили 97 375 рублей. За последний год зарплатные ожидания выросли на 16%. Для сравнения, реальные начисленные зарплаты увеличились на 15,3%. По данным hh.ru, в июне 2025 года медиана предлагаемых зарплат в России составила 75 500 рублей, а средние ожидания соискателей — 75 800 рублей. Среди сотрудников без опыта желаемая зарплата ниже — 92 000 рублей, медианное значение — 73 000 рублей.
Самые высокие ожидания отмечены в Махачкале (213 000 рублей), Хабаровске (188 000), Москве (185 000), Иркутске (175 000) и Санкт-Петербурге (166 000). Рост зарплатных ожиданий россиян эксперты связывают с инфляцией, ростом цен и дефицитом квалифицированных кадров. Многие специалисты отмечают, что их доход не соответствует уровню нагрузки. Кроме того, значительное влияние оказывает теневая занятость, особенно в регионах с развитым неформальным сектором.
В городах с интенсивным экономическим развитием, как Хабаровск и Иркутск, ожидания по зарплате растут на фоне реализации инфраструктурных проектов и дефицита кадров. В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, уровень ожиданий часто связан с наличием вакансий в зарубежных компаниях и высокими расходами на жизнь. Минэкономразвития прогнозирует, что средние номинальные зарплаты в России будут расти и к концу 2025 года достигнут 102 728 рублей, а к 2027 году — 123 880 рублей.
В исследовании приняли участие около 7000 респондентов из 35 городов России с населением более 500 тысяч человек. При выборе городов учитывались не только численность населения, но и уровень безработицы и промышленное развитие.