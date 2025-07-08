Россияне назвали, сколько они реально хотят получать в месяц

В городах с интенсивным экономическим развитием, как Хабаровск и Иркутск, ожидания по зарплате растут на фоне реализации инфраструктурных проектов и дефицита кадров. В мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, уровень ожиданий часто связан с наличием вакансий в зарубежных компаниях и высокими расходами на жизнь. Минэкономразвития прогнозирует, что средние номинальные зарплаты в России будут расти и к концу 2025 года достигнут 102 728 рублей, а к 2027 году — 123 880 рублей.