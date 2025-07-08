В Омской области готовятся внедрить агродроны в сельское хозяйство

Новое предприятие предложило использовать агродроны для повышения эффективности сельского хозяйства в Омской области. Такие крылатые помощники способны выполнять обработку посевов с воздуха, что позволяет предотвратить уплотнение почвы и повреждения растений.
Руководитель ООО «Агронебо» провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства региона Николаем Дрофой, чтобы обсудить перспективы внедрения инновационной технологии.
«Мы договорились о публичной демонстрации технологии на выставке “АгроОмск-2025”, которая состоится с 23 по 27 июля. Все желающие смогут увидеть агродрон в действии», —отметил Николай ДРОФА.
Использование агродронов значительно упростит обработку растений, а также повысит производительность для фермеров и агропредприятий.
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