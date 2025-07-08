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В Омской области готовятся внедрить агродроны в сельское хозяйство

Такие дроны упростят обработку растений для омских фермеров и сельхозпредприятий.

Источник: Комсомольская правда

Новое предприятие предложило использовать агродроны для повышения эффективности сельского хозяйства в Омской области. Такие крылатые помощники способны выполнять обработку посевов с воздуха, что позволяет предотвратить уплотнение почвы и повреждения растений.

Руководитель ООО «Агронебо» провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства региона Николаем Дрофой, чтобы обсудить перспективы внедрения инновационной технологии.

«Мы договорились о публичной демонстрации технологии на выставке “АгроОмск-2025”, которая состоится с 23 по 27 июля. Все желающие смогут увидеть агродрон в действии», —отметил Николай ДРОФА.

Использование агродронов значительно упростит обработку растений, а также повысит производительность для фермеров и агропредприятий.

Ранее мы рассказывали, что нелегальную морковку не пропустили в Россию.