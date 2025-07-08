9 волгоградцев заразились смертельной инфекцией от клещей

В Волгоградской области в разгар лета сохраняется активность иксодовых клещей. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области продолжает вести еженедельный мониторинг за случаями нападения этих опасных насекомых и инфекциями, которые они переносят. С начала сезона активности клещей в медицинские организации обратились 1470 человек, пострадавших от укусов. За последнюю неделю зарегистрировано 133 обращения, что, к счастью, не превышает среднемноголетние значения, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на надзорное ведомство.
Однако расслабляться не стоит. По состоянию на 8 июля 2025 года на территории региона выявили несколько случаев опасных заболеваний, переносимых клещами — 2 случая Крымской геморрагической лихорадки и 7 случаев иксодового клещевого боррелиоза.
Роспотребнадзор напоминает, что клещи подстерегают своих жертв в траве и кустарниках, а не на деревьях. Нападение происходит внезапно: клещ цепляется за одежду и ползет вверх в поисках укромного места на коже, где можно присосаться. На это обычно уходит около получаса.
В случае нападения клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13Б, тел. 36−25−71.