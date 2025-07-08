9 волгоградцев заразились смертельной инфекцией от клещей

В Волгоградской области в разгар лета сохраняется активность иксодовых клещей. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области продолжает вести еженедельный мониторинг за случаями нападения этих опасных насекомых и инфекциями, которые они переносят. С начала сезона активности клещей в медицинские организации обратились 1470 человек, пострадавших от укусов. За последнюю неделю зарегистрировано 133 обращения, что, к счастью, не превышает среднемноголетние значения, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на надзорное ведомство.