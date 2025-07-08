Собянин: москвичи получат больше рабочих мест рядом с домом

Создание новых рабочих мест за пределами центра входит в число важнейших задач Стратегии развития Москвы, так как позволяет жителям столицы найти подходящую работу рядом с домом и не тратить каждый день много времени на дорогу. О масштабных проектах, реализуемых рядом со станциями метро, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.