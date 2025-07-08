Собянин: москвичи получат больше рабочих мест рядом с домом

Создание новых рабочих мест за пределами центра входит в число важнейших задач Стратегии развития Москвы, так как позволяет жителям столицы найти подходящую работу рядом с домом и не тратить каждый день много времени на дорогу. О масштабных проектах, реализуемых рядом со станциями метро, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что город от снижения избыточной маятниковой миграции тоже в выигрыше, так как снижается нагрузка на транспортную инфраструктуру.
Власти Москвы до 2030 года планируют реализовать 37 проектов на земельных участках, расположенных рядом с 32 московскими городскими вокзалами и станциями метро. В общей сложности инвесторы построят свыше 2 млн квадратных метров деловой и торговой недвижимости. В результате столица получит более 45 тыс. новых рабочих мест.
Инвестиции превышают 250 млрд рублей, а экономический эффект до 2036 года оценивается в 150 млрд рублей в виде налогов, арендных и других платежей.
Одним из важных инструментов решения этой задачи стали реализуемые в Москве с 2016 года масштабные инвестиционные проекты. Благодаря им инвесторы получают земельные участки в Москве, а взамен строят полезные для города объекты.
Как показывает практика — лучше всего для реализации МаИП подходят участки, расположенные рядом со станциями метро, МЦД или МЦК. Благодаря выгодному местоположению инвесторы могут гораздо быстрее окупить свои вложения в этот объект.
В 2025 году недалеко от станции метро «Некрасовка» на юго-востоке Москвы откроется торгово-развлекательный центр «Краски». Помимо магазинов там появятся уютный кинотеатр, детский развлекательный центр и большой фитнес-клуб. Работу здесь получат порядка 1,6 тыс. человек.
У станции метро «Воронцовская» на юго-западе Москвы строят 23-этажное здание делового центра. На первых пяти этажах разместятся кафе, торговая галерея, супермаркет, фуд-холл, коворкинг, медицинский центр и спортивный комплекс. С шестого по 23 этажи откроются офисные помещения. Таким образом, в Обручевском районе создадут более 1,5 тыс. рабочих мест. Объект сдадут в 2026 году.
Еще один офисно-деловой центр строят рядом со станцией МЦД-1 «Кунцевская». Его площадь превысит 36 тыс. кв. м. Здесь разместятся свыше 80 офисов разной эргономики. Первые этажи отдадут под кафе, рестораны, салоны красоты и аптеки. В результате создадут 2,5 тыс. рабочих мест в 2025 году.
Рядом с транспортным хабом «Хорошевская» строят многофункциональный комплекс площадью более 60 тыс.кв. метров. В офисах и торговых помещениях смогут работать более 4 тыс. человек. Строительство завершат в 2028 году.
Собянин назвал создание новых рабочих мест с хорошей транспортной доступностью в разных районах столицы хорошим примером сбалансированного развития города. Предприниматели могут развивать бизнес в разных частях Москвы, что стимулирует экономику.
В результате в каждом районе города образуются полноценные кварталы с возможностями для работы и отдыха.
Напомним, накануне Собянин открыл шесть центров женского здоровья.