Кальянщик задержан из-за смертельного взрыва гранаты в ТЦ «Малина» в Рязани

Напомним, что всё произошло на территории ТЦ «Малина» в Рязани. 18-летний парень принёс с собой в бар гранату. Он думал, что это муляж, но снаряд оказался вполне себе настоящим. В результате «игр» с гранатой один человек погиб, ещё четверо были ранены.