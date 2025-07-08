В июне в Самарской области зарегистрировали свыше 1600 новорождённых

В Самарской области за июнь 2025 года появилось на свет более 1600 малышей. Об этом сообщает Комитет ЗАГС Самарской области.
Самым популярным именем для мальчиков стал Михаил, для девочек — София.
В пятёрку самых популярных имён для мальчиков также вошли Александр, Артем, Иван, Роман и Кирилл. Среди девочек в топ-5 — Варвара, Ева, Анна, Виктория и Полина.
Редкими в июне оказались имена Мирослав, Прохор, Моисей, Енисей и Иоанн для мальчиков, а также Лолита, Златослава, Милослава, Забава и Славяна для девочек.
Ранее мы писали, что каждый третий житель Самары занимается коллекционированием, чаще всего монет и банкнот.
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