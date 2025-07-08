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Опасную продукцию задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

Фитосанитарный досмотр 487 авиарейсов, прибывших из стран дальнего зарубежья и Таможенного союза, провели сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова в первом полугодии 2025 года.

Источник: Время

Об этом сообщает пресс-служба управления.

В ходе проверки ручной клади и багажа пассажиров из Узбекистана было выявлено нарушение российского законодательства: обнаружено 10,58 кг подкарантинной продукции, запрещённой к ввозу, а также 18,1 кг продукции, ввоз которой допускается только при наличии фитосанитарного сертификата.

Кроме того, в свежей сливе (3,5 кг) и нектаринах (7 кг) из Узбекистана были обнаружены живые карантинные вредители — тутовая щитовка и восточная плодожорка соответственно. Эти данные подтвердили лабораторные исследования Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вся опасная продукция была уничтожена путём сжигания в специальной печи аэропорта.

Россельхознадзор напоминает, что в связи с частыми случаями выявления карантинных объектов введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана в ручной клади и багаже. Эти меры действуют до особого распоряжения ведомства.