Опасную продукцию задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

Об этом сообщает пресс-служба управления.
В ходе проверки ручной клади и багажа пассажиров из Узбекистана было выявлено нарушение российского законодательства: обнаружено 10,58 кг подкарантинной продукции, запрещённой к ввозу, а также 18,1 кг продукции, ввоз которой допускается только при наличии фитосанитарного сертификата.
Кроме того, в свежей сливе (3,5 кг) и нектаринах (7 кг) из Узбекистана были обнаружены живые карантинные вредители — тутовая щитовка и восточная плодожорка соответственно. Эти данные подтвердили лабораторные исследования Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вся опасная продукция была уничтожена путём сжигания в специальной печи аэропорта.
Россельхознадзор напоминает, что в связи с частыми случаями выявления карантинных объектов введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана в ручной клади и багаже. Эти меры действуют до особого распоряжения ведомства.