Опасную продукцию задержали в аэропорту Нижнего Новгорода

Кроме того, в свежей сливе (3,5 кг) и нектаринах (7 кг) из Узбекистана были обнаружены живые карантинные вредители — тутовая щитовка и восточная плодожорка соответственно. Эти данные подтвердили лабораторные исследования Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вся опасная продукция была уничтожена путём сжигания в специальной печи аэропорта.