Россиян предупредили о возможных штрафах за шумный кондиционер

Как пояснил юрист, статья 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает санкции за превышение допустимых показателей шума от климатического оборудования. Для граждан сумма штрафа варьируется от 500 до 1000 рублей. Должностные лица и индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на 1000−2000 рублей либо столкнуться с временным запретом деятельности продолжительностью до трех месяцев.