Россиян предупредили о возможных штрафах за шумный кондиционер

Эксплуатация кондиционера, издающего звуки выше допустимых пределов, может стать причиной административного штрафа. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.
Как пояснил юрист, статья 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает санкции за превышение допустимых показателей шума от климатического оборудования. Для граждан сумма штрафа варьируется от 500 до 1000 рублей. Должностные лица и индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на 1000−2000 рублей либо столкнуться с временным запретом деятельности продолжительностью до трех месяцев.
Организациям нарушение санитарных нормативов грозит денежным взысканием от 10 до 20 тысяч рублей или приостановлением работы на срок до 90 суток.
Как отмечают специалисты, наиболее распространенным основанием для привлечения к ответственности становится превышение допустимых шумовых показателей. Согласно действующим санитарным требованиям, в жилых помещениях уровень звукового фона в ночное время не должен превышать 45 децибел, в дневное — 55 децибел.
Русяев обратил внимание, что некорректный монтаж наружного блока кондиционера — расположение в непосредственной близости от окон соседей, отсутствие виброизоляции или направление воздушного потока в сторону чужой квартиры — может послужить поводом для составления протокола, проведения экспертизы и наложения штрафных санкций.
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