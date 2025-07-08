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Пашинян сообщил, что возглавит движение против Армянской апостольской церкви

Пашинян пообещал освободить Армянскую апостольскую церковь от «антихристов и собакоедов».

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается лично руководить «освобождением» Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Пашинян утверждает, что за время его конфликта с ААЦ выяснилось «отсутствие связи и отношений» с Иисусом Христом и его учением нескольких высокопоставленных священников апостольской церкви, в этом списке оказался и ее глава, католикос всех армян Гарегин II (Ктрич Нерсисян).

По словам Пашиняна, духовный и административный центр ААЦ «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден», а «Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед», как следствие ААЦ нужно освободить от него.

«Я буду руководить этим освобождением», — сказал премьер.

Конфликт между Пашиняном и ААЦ обострился в начале июня. Премьер раскритиковал главу Армянской апостольской церкви Гарегина II за якобы нарушение обета безбрачия, призвав отправить его в отставку. Незадолго до этого церковь обвинила главу правительства в подрыве основ взаимоуважения.

В конце июня сотрудники Службы нацбезопасности Армении вошли в резиденцию католикоса и задержали архиепископа Микаеля Аджапяна. Днем ранее суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстяна, которого обвинили в терроризме, беспорядках и узурпации власти. Тогда Пашинян заявил об их планах по захвату власти.

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