Движение «Голос»* объявило о прекращении работы после приговора Мельконьянцу

Дело в отношении Мельконьянца завели еще в 2023 году. Силовики провели обыски у Мельконьянца и региональных координаторов — 14 его соратников в восьми регионах. В частности в Москве, Московской, Псковской, Челябинской и Тамбовской областях, а также в Пермском крае и Республике Карелия.