Движение «Голос»* объявило о прекращении работы после приговора Мельконьянцу

Движение «Голос»*, занимавшееся защитой прав избирателей, объявило о прекращении своей деятельности после приговора одному из сопредседателей, юристу Григорию Мельконьянцу. В организации заявили, что любые формы участия теперь могут повлечь уголовную ответственность. Об этом стало известно во вторник, 8 июля.
В опубликованном заявлении «Голос»* назвал произошедшее завершением своей 25-летней истории. Организация приняла решение о ликвидации всех региональных отделений, прекращении полномочий их руководителей и членов советов, а также сверке работы всех сопредседателей и членов центрального Совета.
Также движение полностью прекращает деятельность всех своих проектов и ресурсов, включая сайт, «Карту нарушений» и аккаунты в социальных сетях.
«Голос»* был основан в 2000 году как некоммерческое партнерство, а после вступления в силу закона об иноагентах преобразован в движение без юридического статуса. Организация занималась подготовкой наблюдателей, юридической поддержкой избирателей и мониторингом нарушений в ходе выборов, передает РБК.
Дело в отношении Мельконьянца завели еще в 2023 году. Силовики провели обыски у Мельконьянца и региональных координаторов — 14 его соратников в восьми регионах. В частности в Москве, Московской, Псковской, Челябинской и Тамбовской областях, а также в Пермском крае и Республике Карелия.
*Движение «Голос» — общественное объединение, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным на территории России.