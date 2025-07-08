Руководитель сельхозкооператива отделался в Башкирии «условкой» за аферу с субсидиями

По данным ведомств, в 2023 году обвиняемый подал в региональный Минсельхоз заявку на субсидию в рамках нацпроекта поддержки малого бизнеса, предоставив подложные документы о покупке оборудования. На основании этих данных кооператив незаконно получил 500 тысяч рублей из казны республики.