Руководитель сельхозкооператива отделался в Башкирии «условкой» за аферу с субсидиями

В Стерлитамакском районе Башкирии вынесли приговор по делу о хищении субсидий в рамках национального проекта. Как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, руководителя сельскохозяйственного кооператива «Сельские традиции» признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и неправомерном обороте платежных средств.
По данным ведомств, в 2023 году обвиняемый подал в региональный Минсельхоз заявку на субсидию в рамках нацпроекта поддержки малого бизнеса, предоставив подложные документы о покупке оборудования. На основании этих данных кооператив незаконно получил 500 тысяч рублей из казны республики.
Подсудимый полностью признал вину и возместил ущерб. Стерлитамакский городской суд назначил ему год и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком год и штрафом в сотню тысяч рублей.
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