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Аномальная жара в Самаре: столбики термометров поднимутся до +34°C

С 8 июля в Самаре ожидается резкое повышение температуры.

С 8 июля в Самаре ожидается резкое повышение температуры. После прохладного начала месяца с температурой около +21°C, уже во вторник воздух прогреется до +29°C.

Пик жары придется на середину недели:

9 июля: +31°C (ясное небо);

10−11 июля: до +34°C (самые жаркие дни);

Ночью: +20…+22°C.

В выходные температура немного снизится:

Суббота: +33°C;

Воскресенье: +28°C (возможна облачность);

На 5−7°C выше нормы.

Для Самары, где средняя июльская температура составляет +27°C, такие показатели являются аномально высокими.

Рекомендации для жителей:

Избегайте длительного пребывания на солнце с 11:00 до 16:00;

Обязательно носите головные уборы;

Используйте солнцезащитные средства;

Увеличьте потребление воды;

Особое внимание — детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Следите за подробными прогнозами погоды для Самары на сегодня, завтра, неделю, 10 дней, месяц и берегите свое здоровье в этот жаркий период! На самочувствие могут оказывать влияние температура воздуха, облачность, осадки, давление, влажность.

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