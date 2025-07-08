Аномальная жара в Самаре: столбики термометров поднимутся до +34°C

С 8 июля в Самаре ожидается резкое повышение температуры. После прохладного начала месяца с температурой около +21°C, уже во вторник воздух прогреется до +29°C.
Пик жары придется на середину недели:
9 июля: +31°C (ясное небо);
10−11 июля: до +34°C (самые жаркие дни);
Ночью: +20…+22°C.
В выходные температура немного снизится:
Суббота: +33°C;
Воскресенье: +28°C (возможна облачность);
На 5−7°C выше нормы.
Для Самары, где средняя июльская температура составляет +27°C, такие показатели являются аномально высокими.
Рекомендации для жителей:
Избегайте длительного пребывания на солнце с 11:00 до 16:00;
Обязательно носите головные уборы;
Используйте солнцезащитные средства;
Увеличьте потребление воды;
Особое внимание — детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.
Следите за подробными прогнозами погоды для Самары на сегодня, завтра, неделю, 10 дней, месяц и берегите свое здоровье в этот жаркий период! На самочувствие могут оказывать влияние температура воздуха, облачность, осадки, давление, влажность.
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